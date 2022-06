Ciclismo

Women's Tour - Elisa Longo Borghini spacca la corsa: la Wiebes salta, ma vince Grace Brown: gli highlights

WOMEN'S TOUR - Non doveva essere una tappa che cambiava la classifica, ma al primo GPM di giornata Elisa Longo Borghini attacca e porta via una bella fuga con 10 cicliste. E che cicliste. Di queste ne restano tre: la campionessa nazionale italiana, Katarzyna Niewiadoma e Grace Brown. Al traguardo vince però l'australiana che delle tre aveva lo spunto più veloce: per lei anche la maglia di leader.

00:04:03, un' ora fa