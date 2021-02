La stagione 2021 è ufficialmente iniziata e andiamo a vedere il calendario e i risultati raggiunti da Wout van Aert. Per il belga è la terza stagione con la maglia della Jumbo Visma e punta, in questa annata, a cogliere dei successi nelle Classiche e non solo. Dopo lo scoppiettante 2020 in cui si è mostrato compatto e performante anche in salita, van Aert ha avuto semaforo verde per provare a fare classifica. Classifica di un certo tipo, ovviamente: non parliamo di Tour de France dove si metterà a disposizione di Roglic, ma il belga proverà a vincere la Tirreno-Adriatico e il Tour of Britain. Ha le caratteristiche per farlo? Non mancheranno poi le sfide contro van der Poel anche su strada...