Ciclismo

ZLM Tour - Dupont infila Kooij e Elia Viviani, Mareczko solo 6° rivivi la volata

ZLM TOUR - Niente bis per Mareczko e Elia Viviani non si sblocca. Nella volata di Mierlo, vince Timothy Dupont che batte al fotofinish il leader della generale Kooij. Per il belga della Bingoal Pauwels Sauces è la prima vittoria stagionale, l'8a in carriera.

00:01:32, un' ora fa