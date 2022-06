Ciclismo

ZLM Tour - Jacob Eriksson viene investito da un'ammiraglia: il corridore della Riwal esplode, ma per fortuna è illeso

ZLM TOUR - Non una giornata particolarmente fortunata per Jacob Eriksson della Riwal, con il corridore svedese che viene investito dall'ammiraglia dell'Allinq Continental mentre era in fuga.

