Ciclocross

Ancora Vanthourenhout, van Aert 3°, male Pidcock: gli highlights

CICLOCROSS - Prima tappa di Coppa del Mondo in quel di Tabor (Repubblica Ceca) che ha visto il successo di Vanthourenhout che prima ha aspettato il suo compagno di squadra Iserbyt, poi ha fatto da solo nel finale cogliendo il suo secondo successo in carriera in tre settimane. Van Aert 3°, malissimo Pidcock che arriva 17°.

