Ciclocross

Ciclismo - La Ineos ne ha un altro, Pidcock: "Sono qui per vincere"

CICLISMO - Ha una medaglia d'argento ai Mondiali di ciclocross e vuole tornare per vincere, ma Tom Pidcock è già una realtà anche del ciclismo su strada. Nel 2019 ha vinto la Parigi-Roubaix Under 23, nel 2020 ha vinto il Giro d'Italia Under 23 oltre alla maglia scalatori e tre tappe. È il volto nuovo del Team Ineos che aggiunge al suo roster un altro corridore con grandi ambizioni.

