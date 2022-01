Mathieu van der Poel si è sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’ospedale Herentals, in Belgio. Come spiega il quotidiano locale “Het Laatse Nieuws” il fuoriclasse fiammingo è stato operato ad un ginocchio, tutto è andato per il verso giusto, tanto che il classe 1995 è già tornato a casa, seppur con l’aiuto delle stampelle. Questa eventualità era nell’aria, dato che van der Poel aveva dovuto interrompere la sua stagione di ciclocross dopo due sole gare, ma Notizia importante per il mondo del ciclismo. Nella giornata odierna, infatti,. Come spiega il quotidiano localeil fuoriclasse fiammingo è stato operato ad un, tutto è andato per il verso giusto, tanto che il classe 1995 è già tornato a casa, seppur con l’aiuto delle stampelle. Questa eventualità era nell’aria, dato che van der Poel aveva dovuto interrompere la sua stagione di ciclocross dopo due sole gare, ma a causa di problemi alla schiena , acuiti dopo la rovinosa caduta occorsagli ai Giochi Olimpici di Tokyo nella prova di cross country. Proprio per questo motivo, quindi, si ipotizzava che l’intervento potesse concernere quella zona, ma il professor Toon Claes ha agito sul ginocchio del belga.

Giornata no per van der Poel: subito uno scivolone in avvio

La conferma arrivata dal comunicato del team Alpecin-Fenix: “In una caduta occorsa qualche tempo fa, era apparsa una piccola lesione nella capsula della rotula. Come risultato di quello strappo, si è formato del tessuto cicatriziale in cui un filo indurito andava a sfregare contro l’osso”. “Fino a questo momento era una situazione indolore e senza fastidi per Mathieu – prosegue – ma questo si è rivelata l’occasione opportuna per rimuovere quel tessuto. Si è trattato comunque di un intervento che nulla ha a che vedere con l’infortunio alla schiena da cui Van der Poel si sta attualmente riprendendo”. A questo punto non rimarrà che capire quanto saranno ampi i tempi di recupero per il ritorno agli allenamenti e, successivamente, alle gare, per il fiammingo, in vista di una nuova annata nella quale dovrà andare di nuovo a caccia di successi, come suo solito.

Van der Poel non ce la fa più: l'olandese si ritira

