Ciclocross

Ciclismo su strada o Ciclocross? "Lucinda Brand può fare tutte e due"

CICLOCROSS - Chi fa bene, anzi benissimo, il ciclocross può fare bene anche nel ciclismo su strada? È quello che è stato chiesto alla campionessa del mondo di ciclocross Lucinda Brand e ai suoi tecnici e tutti dicono di sì. Basta vedere quello che accade in campo maschile con van Aert, van der Poel e non solo. Si può fare anche in campo femminile.

00:04:23, 2 ore fa