Mentre a Dendermonde andava in scena la prima sfida tra vinta dal belga , a Lubiana c'è stato il debutto di. Proprio in una gara di cross, su un circuito di 2,3 km da ripetere 8 volte. Lo sloveno dell'UAE Emirates ha sfidato, e battuto, i connazionali(BikeExchange-Jayco) e(Tirol KTM). Chi ben comincia, si dice, è a metà dell'opera...

...

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.