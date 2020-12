Ciclocross

Non c'è van Aert dopo la grandissima vittoria di Dendermonde in Coppa del Mondo, ne approfitta così van der Poel che ottiene il suo 5° successo (in 8 gare) dal 12 dicembre ad oggi. L'olandese fa ancora una volta gara a sé e sbaraglia la concorrenza del Cross di Bredene, con Aerts e Vanthourenhout a limitare i danni e a prendersi il podio. In corsa c'era anche il campione nazionale belga (su strada) Tim Merlier che si piazza all'8° posto, trovando la prima top 10 della sua stagione. Chiude, invece, alla 18a posizione Dieter Vanthourenhout, fratello maggiore di Michael, che oggi ha messo fine alla sua carriera da ciclocrossista. Proprio a Bredene ottenne la sua prima grande vittoria in carriera: conta 8 successi da professionista, oltre ad essere stato campione nazionale belga debuttanti e juniores.