"Ero abituato al motorhome, ora affittiamo un furgone e ci si lava con la pompa in un cortile. Mi sono pure comprato le bici, ma non perché non me fornivano, ma per semplicità perché quella nuove non sarebbero arrivate entro breve ed io le ho ritirate il 22 e corso il 27. Ho letto tante cose non vere. Così siamo partiti con questa avventura che richiede organizzazione e competenza."