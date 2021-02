Ciclocross

Ciclocross - Betsema in solitaria all'Ethias Eeklo: Lechner 11a

CICLOCROSS - Al Cross di Eeklo, in Belgio, vittoria in solitaria per Denise Betsema con l'olandese che ha vinto con 6'' di margine sulle connazionali Bakker e Lucinda Brand. Podio per la campionessa del mondo che aspetta ancora di vincere la sua prima gara con la maglia iridata indosso. Eva Lechner è la migliore delle italiane: è 11esima.

00:08:17, 3 Visualizzazioni, 17 ore fa