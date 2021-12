Con la gara di, e l'ennesima vittoria di Wout van Aert in questa stagione , si è chiuso ufficialmente ildi ciclocross. Tranquilli, si ricomincia subito, tanto che si corre già il 1° gennaio con la tappa dinello X2O Trofee che anticipa la corsa di, terzultima frazione della Coppa del Mondo . Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Nel week end dell'8-9 gennaio ci saranno i campionati nazionali ( guida al percorso italiano ) ma, soprattutto, gli occhi sono tutti rivolti al week end del 28-29-30 gennaio, quando di disputeranno i. Con l'importante novità della Team Relay , introdotta tra le prove. A febbraio, poi, si concluderà il tutto con le ultime tappe di Ethias Cross, Superprestige e X2O Trofee. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le gare che ancora ci aspettano e quali saranno i protagonisti attesi.

