Ciclocross, campionati nazionali - Né Turgis, né Venturini: è Joshua Dubau il nuovo campione nazionale francese

CICLOCROSS - Tornava Turgis (12°), c'era anche Venturini che cercava il suo quinto titolo nazionale nel cross ma si è dovuto accontentare del 10° posto. A vincere però è stato Joshua Dubau, il 25enne che conquista il suo primo titolo tricolore dopo non averlo mai vinto né tra gli juniores che in Under 23. Al 6° posto Steve Chainel, il commentatore di ciclismo per Eurosport Francia.

00:00:39, un' ora fa