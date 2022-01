Ciclocross

Ciclocross, campionati nazionali - Thibau Nys, niente titolo belga: finisce in ambulanza, ma con le sue gambe

CICLOCROSS - Era il grande favorito per il titolo nazionale U23, ma Thibau Nys, figlio del grande Sven, finisce a terra dopo una brutta botta. Viene caricato in ambulanza ma, per fortuna, ci va con le sue gambe.

