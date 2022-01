Ciclocross

Ciclocross, campionati nazionali - Van Aert li lascia dopo un giro, Aerts cade, Sweeck torna grande: gli highlights

CICLOCROSS - Si chiude a Middelkerke la stagione di ccross di Wout van Aert e il corridore belga fa 9 su 10. Ennesima vittoria per il crossista della Jumbo Visma che centra il successo ai campionati nazionali, indossando così la maglia per la 5a volta in carriera. Male Toon Aerts che dopo essere durato un giro si sfalda (finisce 7°), mentre grande prestazione di Sweeck che fa 2° davanti a Hermans.

00:02:47, 7 ore fa