Ciclocross

Ciclocross, campionati nazionali - Wout Van Aert il distruttore: 9 vittorie su 10, è ancora campione del Belgio

CICLOCROSS - Si chiude la stagione di ciclocross per Wout van Aert che non prenderà parte ad altre gare in questo mese di gennaio, Mondiali compresi. Peccato, ma il crossista della Jumbo Visma si conferma campione del Belgio per la 5a volta in carriera. Chiude così la sua stagione con 9 vittorie su 10 gare dispustate. Laurens Sweeck e Quinten Hermans salgono sul podio con lui.

00:01:00, un' ora fa