Ciclocross

Ciclocross - Campione del mondo in carica, ma non convocato: la reazione di Thibau Nys

CICLOCROSS - Il corridore belga, figlio del grande Sven, ha vinto il titolo mondiale nella categoria Juniores nel 2020 ed era pronto a cercare un'altra vittoria anche nel 2021. La Federazione ha deciso però di non convocarlo per il Mondiale, né nella categoria élite, né per l'Under 23. Ecco la reazione di Thibau.

