Ciclocross

Che sorpresa nel Mondiale maschile Under 23. Il favorito della vigilia era Ryan Kamp, ma a vincere è stato il connazionale (e compagno di squadra) Pim Ronhaar che ha fatto la differenza nel tratto di sabbia, riuscendo ad andare in fuga al terzo giro. Kamp si è dovuto accontentare del 2° posto, anticipando il belga Kielich. Il migliore degli italiani è stato Filippo Fontana che ha concluso la sua prova all'11° posto, mentre Pavan e Leone si sono piazzati rispettivamente 39° e 41°. È stata comunque una grande gara in attesa dei 'grandi', con van der Poel e van Aert che si sfideranno domenica 31.