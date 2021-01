Ciclocross

Ciclocross - Che volo di van der Poel: lui però si rialza e va a vincere il Mondiale

CICLOCROSS - Che volo di van der Poel che con un triplo carpiato finisce per terra nel tentativo di rimontare su van Aert. No problem, comunque, per l'olandese che si rialza, va a rimontare il belga e lo sorpassa. Arriverà poi la vittoria mondiale, per il terzo anno di fila.

