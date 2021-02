Ciclocross

Ciclocross - Come Lucinda Brand ha vinto il Mondiale: il dietro le quinte con il suo staff

CICLOCROSS - Nel ciclocross si è da soli, ma per vincere trofei importanti bisogna essere attorniati anche da un grande staff tecnico. È quello che ha avuto a disposizione Lucinda Brand per crescere ed imporsi in maniera netta nella stagione 2020-2021.

