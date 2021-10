Waterloo, Coppa del Mondo 2021-2022. In un format un po' diverso in questa stagione, visto i tanti week end a disposizione per fare punti. Considerando le tante tappe da qui a dicembre, c'è anche grande spazio per gli "specialisti” per battere i grandi favoriti Val di Sole che ospiterà una delle prove dopo essere stata anche teatro - ad agosto - dei Con la prova di quella negli Stati Uniti , ha ufficialmente inizio la. In un format un po' diverso in questa stagione, visto i tanti week end a disposizione per fare punti. Considerando le tante tappe da qui a dicembre, c'è anche grande spazio per gli "specialisti” per battere i grandi favoriti Wout van Aert e Mathieu van der Poel che torneranno operativi solo nel mese di dicembre. In questa annata, avremo anche la grande gioia di vivere una tappa in Italia, conche ospiterà una delle prove dopo essere stata anche teatro - ad agosto - dei Mondiali di Mountain Bike

Dove vedere le gare di ciclocross

Tutte le gare degli di Coppa del Mondo di ciclocross saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle tappe anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibile On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Calendario e riepligo risultati

-13 ottobre Fayeteville (USA)

-17 ottobre Iowa (USA)

-24 ottobre Zonhoven (Belgio)

-31 ottobre Overijse (Belgio)

-14 novembre Tabor (Repubblica Ceca)

-21 novembre Koksijde (Belgio)

-28 novembre Besançon (Francia)

-5 dicembre Anversa (Belgio)

-12 dicembre Val di Sole (Italia)

-18 dicembre Rucphen (Paesi Bassi)

-19 dicembre Namur (Belgio)

-26 dicembre Dendermonde (Belgio)

-2 gennaio Hulst (Paesi Bassi)

-6 gennaio Flamanville (Francia)

-23 gennaio Hoogerheide (Paesi Bassi)

La ripartizione dei punti

Per ogni tappa di Coppa del Mondo vengono assegnati punti per i primi 25 classificati. C'è un bel gap tra il podio e tutti gli altri, ma ogni vincitore porterà a casa 40 punti per vittoria. 30 al secondo, 25 al terzo. Dal quarto in poi ci sono in palio 22 punti a scalare fino ad un punticino per il 25° di giornata.

1. 40 punti; 2. 30 punti; 3. 25 punti; 4. 22 punti; 5. 21 punti; 6. 20 punti; 7. 19 punti; 8. 18 punti; 9. 17 punti; 10. 16 punti; 11. 15 punti; 12. 14 punti; 13. 13 punti; 14. 12 punti; 15. 11 punti; 16. 10 punti; 17. 9 punti; 18. 8 punti; 19. 7 punti; 20. 6 punti; 21. 5 punti; 22. 4 punti; 23. 3 punti; 24. 2 punti; 25. 1 punto.

