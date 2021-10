van der Poel e van Aert, la Eli Iserbyt. Dopo Iowa, facendo due su tre in Coppa del Mondo. Questa volta niente da fare per Quinten Hermans, Marianne Vos, anche lei trionfante a Waterloo, con l'olandese che ha battuto la Betsema e l'ungherese Kata Vas (classe 2001) che continua a stupire nelle prime posizioni. Senza, la stagione di ciclocross viene dominata per ora da. Dopo il successo di Waterloo , alla "prima tappa”, il campione europeo fa sua anche la gara di, facendo due su tre in Coppa del Mondo. Questa volta niente da fare per vincitore a Fayetteville , sul percorso che ospiterà il Mondiale a gennaio, che ha provato a stare al passo del connazionale fino a stamparsi però contro i gradoni. Il vero rivale di Iserbyt è stato l'olandese van der Haar che però ha mollato il colpo a due giri dalla fine. In campo femminile torna, anche lei trionfante a Waterloo, con l'olandese che ha battuto la Betsema e l'ungherese(classe 2001) che continua a stupire nelle prime posizioni.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Eli Iserbyt 59'10'' 2. Lars van der Haar +11'' 3. Michael Vanthourenhout +31'' 4. Toon Aerts +42'' 5. Quinten Hermans +53'' 6. Jens Adams +1'01'' 7. Daan Soete +1'18'' 8. Ryan Kamp +1'39'' 9. Anton Ferdinande +1'51'' 10. Vincent Baestaens +1'52'' 27. Davide Toneatti +4'43'' 28. Lorenzo Masciarelli +4'44''

Cronaca

Iserbyt e van der Haar partono forte, ma Quinten Hermans non vuole perdere di vista il campione europeo proprio ora che è in corsa per la leadership della Coppa del Mondo. Poco più indietro Vanthourenhout e Toon Aerts. Van der Haar è il primo a cercare un tentativo di fuga, ma Iserbyt risponde presente così come Quinten Hermans che si riporta sul duo di testa. Iserbyt però alza il ritmo ad ogni tornata, fino a far 'schiantare' il corridore dell'Intermarché-Wanty Gobert che perde lucidità e va a sbattere contro i gradoni. Diventa un uno-contro-uno tra Iserbyt e van der Haar, ma il belga se ne va all'ottavo giro andando a vincere in solitaria. Buon piazzamento comunque per l'olandese che fa 2°, mentre Vanthourenhout completa il podio. Hermans arriverà solo 5° alle spalle di Toon Aerts.

Lontanissimi i due italiani con Toneatti e Masciarelli che arrivano ad oltre 4 minuti di ritardo da Iserby, oltre la top 25 di giornata.

La classifica generale

Corridore Punti 1. Eli Iserbyt 110 2. Quinten Hermans 86 3. Michael Vanthourenhout 80 4. Lars van der Haar 64 5. Toon Aerts 64

In campo femminile torna al trionfo Marianne Vos che aveva proprio aperto la Coppa del Mondo con il successo di Waterloo. La ciclista della Jumbo Visma ha battuto la Betsema, che si conferma ancora una volta sul podio e Kata Vos. L'ungherese è la prima Under 23 a salire sul podio di una gara di Coppa del Mondo a distanza di 14 anni, quando proprio una giovane Marianne Vos salì sul podio (nel 2007 a 20 anni). Fuori dal podio invece la campionessa del mondo Lucinda Brand che giunge al traguardo con un ritardo di 1'08''. La Lechner riesce a piazzarsi al 10° posto con un ritardo di 1'50'': è la prima top 10 per un'italiana in questo avvio di stagione. Seguono Persico (15a), Realini (17a) e Arzuffi (25a).

