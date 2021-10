L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Quinten Hermans 54'55'' 2. Eli Iserbyt +37'' 3. Michael Vanthourenhout +49'' 4. Toon Aerts +1'21'' 5. Pim Ronhaar +1'33'' 6. Jens Adams +1'40'' 7. Niels Vandeputte +1'44'' 8. Gage Hecht +1'44'' 9. Toon Vandebosch +1'54'' 10. Emiel Verstrynge +2'01'' 17. Davide Toneatti +3'10'' 23. Lorenzo Masciarelli +4'19''

Ciclocross Coppa del Mondo 2021/2022: calendario, risultati e dove vederla 11/10/2021 A 14:03

Cronaca

3,1 km di percorso con una scalinata da 34 gradini e lunghi tratti di salita. Ecco il tracciato che ha impegnato i crossisti in quel di Fayetteville dove a sfidarsi sono stati gli stessi corridori che avevano concluso sul podio a Waterloo. Iserbyt prova subito a fare la differenza, ma Quinten Hermans è stato semplicemente più forte. Il belga della Tormans Circus andava ad un altro passo e si è liberato della concorrenza al terzo giro, con un vero assolo fino al traguardo. Iserbyt è riuscito comunque a prendersi il 2° posto utile per restare leader del Mondiale, lasciandosi invece alle spalle Vanthourenhout che nell'ultimo giro ha avuto un problema meccanico. Vanthourenhout che, a sua volta, è riuscito a mantenere il podio dal tentativo di rimonta di Toon Aerts. Il classe '93, vincitore della Coppa del Mondo nel 2020, ha migliorato leggermente la sua performance dopo la prova di Waterloo non soddisfacente.

Lontani gli italiani, anche se Davide Toneatti ha chiuso tra i primi 20 - non proprio un dettaglio da niente - arrivando 17° a 3'10''. Più indietro invece Lorenzo Masciarelli che si è piazzato 23° a più di 4 minuti di ritardo.

La classifica dopo 2 tappe

Corridore Punti 1. Eli Iserbyt 70 2. Quinten Hermans 65 3. Michael Vanthourenhout 55 4. Toon Aerts 42 5. Niels Vandeputte 40

Assolo di Quinten Hermans, Iserbyt va ko questa volta

Tra le donne, questa volta, non c'è stata storia. Lucinda Brand ha vinto in solitaria questa seconda prova di Coppa del Mondo andandosene a 3 giri dal termine. Niente da fare per Marianne Vos che si è dovuta arrendere, arrivando addirittura 4a. La Betsema si conferma in grande condizione e chiude al 2° posto, davanti alla sorpresa del giorno - la campionessa statunitense - la 24enne Clara Honsinger. Ancora lontane le italiane che non riescono ad entrare nella top 10. Da segnalare però la performance di Gaia Realini, 20 anni, che è ancora la migliore delle azzurre: è 15a davanti a Persico (16a), Arzuffi (19a) e Eva Lechner (20a).

Pioggia e fango: la battaglia di Fayetteville viene vinta da Lucinda Brand

