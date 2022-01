Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - 6a vittoria di fila per Lucinda Brand, la 15a in stagione: rivivi l'arrivo

CICLOCROSS - Se nel maschile c'è Wout van Aert, c'è una dominatrice anche in campo femminile. Ed è la campionessa del mondo in carica Lucinda Brand che a Hulst ottiene la sua vittoria n° 15 in stagione, la sesta consecutiva nelle ultime 6 gare disputate.

00:00:33, 22 minuti fa