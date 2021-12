Ad

CHI VINCE LA COPPA DEL MONDO 2021/2022 Eli Iserbyt Toon Aerts Lars van der Haar Quinten Hermans Michael Vanthourenhout

Ciclocross Ciclocross vs Ciclismo su strada: quali sono le differenze? 17/12/2021 A 17:42

Adrie van der Poel, però, frena gli entusiasmi, affermando che il figlio Mathieu avrà bisogno di qualche corsa prima di poter essere competitivo per la vittoria.

Dendermonde? Non potrà lottare per la vittoria. È stato un infortunio serio. Se conoscete un po’ Mathieu, sapete che lui vuole correre sempre. Questo weekend sarebbe stato perfetto per ricominciare, così la prossima settimana avrebbe potuto lottare per la vittoria. Ora questo non sarà possibile, anche perché dovrà partire da dietro. Penso che avrà bisogno poi di ulteriori due gare di cross e dalla quarta potrà tornare a lottare per la vittoria. [Adrie van der Poel a Sporza]

L'obiettivo di van der Poel, comunque, non è quello di fare classifica. Né in Coppa del Mondo così come negli altri circuiti di Superprestige, X2O Trofee ecc. Bisogna mettere fieno in cascina per preparare qualcosa di più grande, visto che il 30 gennaio ci saranno i Mondiali negli Stati Uniti.

Van Aert fora, Van der Poel lo sorpassa e vince il Mondiale

...

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

Ciclocross Coppa del Mondo 2021/2022: calendario, risultati e dove vederla 11/10/2021 A 14:03