Clément Venturini che prenderà parte a tre tappe di AG2R Citroën che, in un post su twitter, ha svelato le date di inizio stagione del proprio velocista. Il classe '93 non è comunque nuovo al mondo del ciclocross, anzi: è stato campione del mondo juniores nel 2011 e quattro volte campione nazionale francese. La grande famiglia di ciclocross si allarga e, nei prossimi giorni, farà il suo debutto anche il franceseche prenderà parte a tre tappe di Coppa del Mondo e non solo... Ad annunciarlo è stato lo stesso team di Venturini, l'che, in un post su twitter, ha svelato le date di inizio stagione del proprio velocista. Il classe '93 non è comunque nuovo al mondo del ciclocross, anzi: è statoe quattro volte campione nazionale francese.

Hulst, nei Paesi Bassi, in Coppa del Mondo, poi sarà al via ai campionati nazionali francesi di Liévin dove cercherà, appunto, di confermarsi campione nazionale e vestire nuovamente la maglia tricolore per la quinta volta in carriera (la quarta volta consecutiva). Poi appuntamento a Flamanville, il 16 gennaio, e a Hoogerheide, il 23 gennaio, sempre in Coppa del Mondo. E poi, se tutto andrà come dovrà andare, c'è il Venturini farà il suo debutto il 2 gennaio a, nei Paesi Bassi, in Coppa del Mondo, poi sarà al via ai campionati nazionali francesi didove cercherà, appunto, di confermarsi campione nazionale e vestire nuovamente la maglia tricolore per la quinta volta in carriera (la quarta volta consecutiva). Poi appuntamento a, il 16 gennaio, e a, il 23 gennaio, sempre in Coppa del Mondo. E poi, se tutto andrà come dovrà andare, c'è il Mondiale negli Stati Uniti il prossimo 30 gennaio...

Le parole di Clément Venturini

Fare il Mondiale? L'obiettivo è divertirmi, partecipando a gare di livello. Poi andrò al Mondiale, ma solo se il mio livello di prestazioni sarà sufficiente. Ultimamente avevo messo da parte il ciclocross, ma ho bisogno di recuperare l'adrenalina. Mathieu van der Poel e Wout van Aert mi hanno fatto capire che possono fare cross in inverno, senza che questo vada a scapito della stagione su strada

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

