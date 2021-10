Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Betsema cade, Brand rimonta, Silvia Persico 9a, vince Kata Vas: gli highlights di Overijse

CICLOCROSS - Grande vittoria per Kata Vas a Overijse, con il suo primo successo da élite in una prova di Coppa del Mondo. L'ungherese accende un bellissimo duello con l'altra giovane Pieterse, con le due che staccano la Betsema che era partita forte ma è stata ripresa dopo due cadute. Non parte alla grande invece Lucinda Brand, che riesce comunque a rimontare fino al 3° posto. La Persico è 9a.

00:02:04, 2 ore fa