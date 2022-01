Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Che duello van Empel-Pieterse, Persico 5a, Eva Lechner 8a: gli highlights di Flamanville

CICLOCROSS - È la meglio gioventù dei Paesi Bassi che ha già trovato le nuove cicliste di domani anche per il cross. Gran duello e gran finale tra Fem van Empel e Puck Pieterse, con la seconda vittoria stagionale per la crossista della Pauwels Sauzen-Bingoal che bissa il successo di Val di Sole. Ma anche grande Italia con Silvia Persico 5a e Eva Lechner 8a. Bella notizia in vista della team relay.

00:02:28, un' ora fa