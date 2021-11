Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Clamoroso Aerts: scivola nel fango, si rialza e sgambetta Iserbyt

CICLOCROSS - C'è Toon Aerts in testa durante il 5° giro, ma il belga scivola nel fango, venendo così scavalcato da Iserbyt. Ma, clamoroso, l'episodio con Aerts che - rialzandosi - finisce per sgambettare Iserbyt. Per fortuna nessuno dei due si è fatto male, ma è stato un comportamento antisportivo da parte del crossista della Baloise Trek? O è stato un gesto naturale nel tentativo di rialzarsi?

