Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Da settima a prima: la rimonta eccezionale di Lucinda Brand che sorpassa anche Pieterse

CICLOCROSS - Non era stato un grande primo giro per Lucinda Brand che si era ritrovata al 7° posto. Sembrava una giornata no per la crossista olandese e, invece, ecco che la campionessa del mondo ha fatto la sua gara dal terzo giro in poi, rimontando tutte.

00:00:23, 15 minuti fa