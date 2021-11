Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Duello Iserbyt-Aerts tra cadute e scorrettezze, Bertolini 22°: gli highlights di Besançon

CICLOCROSS - Succede davvero di tutto a Besançon, là dove era prevista addirittura la neve. Per fortuna per i crossisti c'è stato 'solo' fango, ma in realtà le condizioni sono state davvero al limite. Basta chiedere a Iserbyt e Aerts quante cadute e scivolate hanno rimediato. Il campione nazionale italiano Gioele Bertolini fa 22°.

00:03:04, un' ora fa