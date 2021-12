Ruchpen (Namur (Dendermonde, tracciato belga intriso di storia. Viene considerato da sempre un mini-Mondiale e, per l'occasione, ci sarà anche il ritorno alle competizioni di Mathieu van der Poel, bloccato nelle ultime settimane Importanti notizie nel mondo di ciclocross. Dopo aver visto, con grande adrenalina, le ultime due tappe di Coppa del Mondo a vinta da Pidcock ) e a vinta da Vanthourenhout ), c'è grande attesa per la frazione di, tracciato belga intriso di storia. Viene considerato da sempre un mini-Mondiale e, per l'occasione, ci sarà anche il ritorno alle competizioni di, bloccato nelle ultime settimane da un problema al ginocchio . Finalmente torna la sfida con Wout van Aert.

Van der Poel convocato dalla Nazionale olandese

Benché si rappresenti comunque i propri team in Coppa del Mondo, sono le rispettive Nazionali - e quindi i ct - a stilare la lista dei convocati per una tappa. E, finalmente, per i Paesi Bassi torna a gareggiare Mathieu van der Poel che fa il debutto stagionale nel ciclocross. Contrariamente a Pidcock e van Aert, che hanno cominciato ad inizio mese, van der Poel se l'è presa un po' più comoda, ma a causa di un problema al ginocchio che ne aveva rallentato la fase di preparazione. Smaltito il dolore, ecco che VDP fa il suo ritorno in una tappa molto importante come quella di Dendermonde. Vincere subito? Perché no, anche se l'obiettivo del corridore dell'Alpecin Fenix è quello di trovare un po' di ritmo in vista dei Mondiale di Fayetteville del prossime 30 gennaio, come specificato dal ct Gerben de Knegt.

Penso che quattro o cinque gare di livello basteranno a Mathieu per raggiungere il livello di forma necessario per fare bene al Mondiale. Ci saranno molte opportunità per fare questo nelle prossime settimane. Sono fiducioso. [de Knegt su van der Poel]

Oltre a Mathieu van der Poel - per i Paesi Bassi - ci saranno anche David van der Poel (fratello maggiore di Mathieu), Gosse van der Meer, Stan Godrie, Corné van Kessel e il campione europeo Lars van der Haar.

Van der Poel, prove di Mondiale: van Aert ko al Flandriencross

Ci sarà anche van Aert e la sfida con VDP si rinnova

In gara ci sarà anche Wout van Aert che, invece, aveva saltato le ultime due tappe di Coppa del Mondo a Ruchpen e Namur. Il crossista belga era stato un uragano al suo rientro, vincendo nell'ordine la tappa del Superprestige a Boom, la tappa dell'Ethias Cross a Essen e il Test Event sulla neve di Val di Sole, valido per la Coppa del Mondo. Dopo questo 3 su 3, però, una settimana e qualcosa di pausa, ma non di vacanza, visto che van Aert è stato in Spagna al Training Camp con la sua Jumbo Visma, subito in compagnia di Roglic e dei nuovi arrivati per preparare al meglio la stagione 2022.

A confermare la sua presenza è stata la Nazionale belga che, insieme ai team, stila comunque la lista dei convocati per partecipare ad una tappa di Coppa del Mondo. Già di diritto ci sono Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Quinten Hermans, Daan Soete, Vincent Baestaens, Laurens Sweeck, perché in top 10 della classifica generale. Oltre a loro ci saranno anche Gianni Vermeersch, Toon Vandebosch, This Aerts e, appunto, Wout van Aert.

Van Aert già ingiocabile: vittoria a Essen, rivivi l'arrivo

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

