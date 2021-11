Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Hermans fa la lepre, ma resta impantanato. Vince Iserbyt: gli highlights di Koksijde

CICLOCROSS - Parte forte Quinten Hermans, come al solito, ma - come al solito - commette qualche errore di troppo e si fa rimontare da Aerts e Iserbyt. Ne nasce un duello tra questi due ma, ad avere la meglio, è sempre Iserbyt che ottiene la sua vittoria n° 11 in stagione. Aerts viene superato anche da Sweeck. Marco Carozzo si piazza al 46° posto.

00:02:22, 21 minuti fa