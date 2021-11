Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Iserbyt: "Aerts da rosso per lo sgambetto? Non fosse intenzionale"

CICLOCROSS - E sono 6 in Coppa del Mondo per Eli Iserbyt che vince ancora e allunga in classifica generale. Il crossista belga viene interrogato anche sul 'tentativo' di sgambetto, da terra, di Aerts, ma per Iserbyt non è stato intenzionale.

