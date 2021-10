Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Iserbyt: "Aerts il più bravo sulla sabbia, ma sono soddisfatto del 3° posto"

CICLOCROSS - Dopo aver dominato la prima parte di stagione, prima debacle di Eli Iserbyt che, comunque, si è preso il 3° posto. Non male, lui stesso è soddisfatto per questo piazzamento visto che allunga ancora in classifica su Quinten Hermans. La chiave dell'ultima prova? Sicuramente il tratto di sabbia che ha favorito Toon Aerts.

00:01:36, un' ora fa