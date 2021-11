Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Iserbyt cade a pochi metri dall'arrivo, ma Aerts è lontano: rivivi il finale di Beçanson

CICLOCROSS - Nello X20 Trofee aveva avuto la meglio Aerts, ma Iserbyt non sbaglia mai due gare consecutive. Il belga vince di prepotenza a Beçanson, portandosi a casa il suo successo n° 12 in stagione e il 6° in Coppa del Mondo.

00:02:59, un' ora fa