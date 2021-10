Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Iserbyt fa 2 su 3 vince in Iowa: Vanthourenhout e Hermans dietro

CICLOCROSS - Nella precedente tappa di Fayetteville non aveva brillato, anche se aveva chiuso comunque al 2° posto. Qui ha fatto gara a sé, con Iserbyt che centra la seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo. Più indietro Vanthourenhout e Quinten Hermans, con Iserbyt che consolida la leadership. Seconda piazza per l'olandese van der Haar.

00:02:24, 33 minuti fa