Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Iserbyt: "Non ho avuto panico, quando ho cambiato bici è andata meglio"

CICLOCROSS - Queste le parole del campione europeo Iserbyt che si è preso la prima vittoria in Coppa del Mondo, quella del circuito di Waterloo. Decisivo è stato il cambio di bici per evitare cadute, visto il cambio di grip del terreno una volta che è cominciato a piovere. In tanti sono caduti, non Iserbyt che è il primo leader.

00:00:46, un' ora fa