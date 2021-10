Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Iserbyt sfianca Quinten Hermans che poi cade: gli highlights dell'Iowa

CICLOCROSS - Due vittorie e un secondo posto: è Eli Iserbyt il re degli Stati Uniti, con il belga che va già in fuga in Coppa del Mondo dopo queste prime tre tappe nella tournée statunitense prima di fare ritorno in Europa. Hermans prova a tenere il suo ritmo, fatica, e poi si stampa sui gradoni. Van der Haar e Vanthourenhout sul podio: gli italiani sono 27° e 28°.

