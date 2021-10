Eli Iserbyt ha tenuto tutti lì i suoi avversari, poi, nel finale, ha dato la sgasata decisiva togliendoseli tutti di ruota. Un ritornello che sta risuonando in questa prima parte di stagione dove il belga, campione d'Europa in carica, riesce a dominare pur in percorsi a lui non congeniali. E che Vanthourenhout. È vero che con 40 punti a vittoria tutto può accadere, ma il crossista della Pauwels Sauzen-Bingoal comincia a mettere fieno in cascina, in Mathieu van der Poel e Wout van Aert che avranno molto terreno da recuperare se vorranno vincere anche la classifica generale della Coppa del Mondo. Anche oggi non c'è stata storia.ha tenuto tutti lì i suoi avversari, poi, nel finale, ha dato la sgasata decisiva togliendoseli tutti di ruota. Un ritornello che sta risuonando in questa prima parte di stagione dove il belga, campione d'Europa in carica, riesce a dominare pur in percorsi a lui non congeniali. E che colpaccio in classifica , considerando che i punti del 2° posto se li prende il suo compagno di squadra. È vero che con 40 punti a vittoria tutto può accadere, ma il crossista dellacomincia a mettere fieno in cascina, in attesa dei ritorni diche avranno molto terreno da recuperare se vorranno vincere anche la classifica generale della Coppa del Mondo.

Iserbyt domina anche Overijse: crollano Aerts e Hermans

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Eli Iserbyt 1h00'28'' 2. Michael Vanthourenhout +9'' 3. Toon Aerts +26'' 4. Laurens Sweeck +46'' 5. Quinten Hermans +1'02'' 6. Lars van der Haar +1'11'' 7. Corné van Kessel +1'23'' 8. Niels Vandeputte +1'53'' 9. Cameron Mason +1'58'' 10. Ryan Kamp +2'26''

Cronaca

Al primo giro prendono il largo Quinten Hermans insieme a Iserbyt e Vanthourenhout, mentre resta staccato di una decina di secondi Toon Aerts. Dopo il secondo giro, però, si rimescolano le carte con Aerts che rientra sulla testa della corsa mentre "esce di scena” Quinten Hermans che cade ed è costretto a cambiare tutto ai box. Anche la scarpa destra, rotta nell'impatto a terra. Si crea quindi una sfida a tre tra Iserbyt, il suo compagno Vanthourenhout che non collabora, e Aerts. Niente da fare anche per van der Haar che cade in due occasioni. Vanthourenhout prova ad andarsene al quinto giro, ma viene ripreso dopo poco. Solo nel finale, invece, Iserbyt riesce a staccare i suoi compagni d'avventura, facendo il vuoto. Sì perché, nonostante qualche sbavatura, il belga mantiene un gran margine su Vanthourenhout e su Aerts che arriva a quasi 30'' di ritardo. Hermans giù dal podio e più lontano in classifica.

La classifica dopo 5 tappe

Corridore Punti 1. Eli Iserbyt 175 2. Michael Vanthourenhout 130 3. Toon Aerts 129 4. Quinten Hermans 128 5. Lars van der Haar 114

In campo femminile, invece, è una giornata storica. A dominare la gara ci pensano le due ragazzine terribili, Kata Blanca Vas e Puck Pieterse. E dire che a partire come un razzo era stata la Betsema, con l'olandese che ha dimostrato di andare fortissimo nelle ultime settimane. La crossista della Marlux-Bingoal è protagonista di ben due sbandate e viene così ripresa e, poi, staccata dal duo Kata Vas-Pieterse. Prova a rimontare dalle retrovie anche Lucinda Brand, che non era partita proprio benissimo. Davanti, anche l'ungherese e l'altra olandese finiscono a terra, ma ad avere la meglio è proprio Kata Vas che riesce a staccare la Pieterse e a vincere in solitaria. Primo successo per un'ungherese nella storia della Coppa del Mondo, e primo successo élite per la 20enne di Budapest. È anche una giornata, come detto, storica, perché la Kata Vas diventa la più giovane a vincere una prova di Coppa dal 2007: Marianne Vos, anche lei 20enne. La Pieterse diventa invece la più giovane di sempre a salire sul podio. Sul podio, dove ci finisce anche Lucinda Brand che riesce a rimontare una Betsema alla deriva, prendendosi così il 3° posto e la leadership della Coppa del Mondo. Altra top 10 per un'italiana: settimana scorsa toccò alla Arzuffi, oggi Silvia Persico giunge al traguardo 9a a 1'52''.

