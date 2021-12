Besançon. Un dominio assoluto per Iserbyt che va sempre più vicino a vincere questa Coppa del Mondo (Aerts che aveva condotto per quasi tutta la corsa. È bastata 12a vittoria stagionale. Vittoria che mette fine anche alle speranze di rimonta di van Aert, van der Poel e Pidcock. I tre che stanno per tornare, 280 punti. Iserbyt, con la vittoria di oggi, è andato a 285. E sono 5 per il crossista della Pauwels Sauzen-Bingoal che vince anche la tappa di. Un dominio assoluto perche va sempre più vicino a vincere questa Coppa del Mondo ( la classifica ). Titolo che sarebbe meritato visto la stagione che sta facendo, ma anche per la sua grinta e la sua cattiveria a rimontare ogni volta, sfruttando ogni errore degli avversari. È successo anche questa volta, con Iserbyt pronto a mettere koche aveva condotto per quasi tutta la corsa. È bastata una crepa in discesa per mettere fuorigioco il corridore della Baloise Trek e involarsi verso la. Vittoria che mette fine anche alle speranze di rimonta di van Aert, van der Poel e Pidcock. I tre che stanno per tornare, van Aert e Pidcock ci saranno già a Val di Sole , anche se dovessero vincere tutte le gare in programma da qui a Hoogerheide, porterebbero a casa massimo. Iserbyt, con la vittoria di oggi, è andato a

Iserbyt cade a pochi metri dall'arrivo, ma Aerts è lontano: rivivi il finale

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Eli Iserbyt 1h03'47'' 2. Toon Aerts +10'' 3. Pim Ronhaar +1'44'' 4. Michael Vanthourenhout +1'57'' 5. Corné van Kessel +2'19'' 6. Niels Vandeputte +2'21'' 7. Tom Meeusen +2'27'' 8. Toon Vandebosch +2'31'' 9. Marcel Meisen +2'40'' 10. Laurens Sweeck +2'42''

Cronaca

Pronti, via e si accende subito un duello tra Toon Aerts e Eli Iserbyt. Restano un pelo più dietro i vari van Kessel, Vandeputte, Vanthourenhout, Sweeck e compagnia, c'è anche Pim Ronhaar nel gruppo inseguitori. Ma, come detto, è tutta una sfida tra Aerts e Iserbyt. I due più continui della stagione. Sfida che sembra vedere più in palla il crossista della Baloise Trek, ma Iserbyt resta lì, attaccato, pronto a sfruttare ogni minimo errore di Aerts. E l'errore arriva, prima del completamento del 5° giro, il belga finisce per terra nella discesa di fango, da dietro arriva l'ex campione europeo che lo sorpassa nonostante il rischio di un incidente tra i due con Aerts che sgambetta - involontariamente - il rivale.

Clamoroso Aerts: scivola nel fango e sgambetta Iserbyt

Iserbyt prende quei 6'' che diventano decisivi per la vittoria della gara nonostante, a sua volta, un piccolo errore sul finale del tracciato che l'ha visto finire per terra... In salita. Vince proprio Iserbyt davanti a Aerts, con Ronhaar che fa 3° davanti a Vanthourenhout.

La classifica dopo 8 tappe

Corridore Punti 1. Eli Iserbyt 285 2. Toon Aerts 206 3. Lars van der Haar 175 4. Quinten Hermans 175 5. Michael Vanthourenhout 173

