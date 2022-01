Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - La Brand per poco non cade sulle tavole, sbaglia anche Kata Vas

CICLOCROSS - Primo giro a tutta e sono tantissimi gli errori. Lucinda Brand per poco non cade a terra rimontando in bici sulle tavole, poco dopo anche Kata Vas rischia di finire nel fossato.

00:00:38, un' ora fa