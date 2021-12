Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Lucinda Brand, altro assolo: rivivi l'arrivo di Dendermonde

CICLOCROSS - Sono 11 in stagione, 5 in Coppa del Mondo. Lucinda Brand riesce a fare il vuoto nel tracciato di Dendermonde e si prende anche il tempo per rifiatare all'ultimo giorno tanto né la Betsema né Marianne Vos riescono a tenere il suo ritmo. 2a farà la campionessa statunitense Clara Honsinger davanti alla Betsema. Solo 4a Marianne Vos.

00:00:55, 2 ore fa