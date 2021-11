Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Lucinda Brand fa ancora il vuoto: rivivi la sua vittoria a Besançon

CICLOCROSS - 8 vittorie in stagione, la terza in Coppa del Mondo, per Lucinda Brand che in questo ultimo mese ha trovato la condizione migliore. Dalla vittoria dell'Europeo non si è quasi mai fermata e porta a casa anche la tappa di Besançon, battendo 'facilmente' Rochette, Betsema, van Empel e Puck Pieterse.

