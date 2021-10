Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Lucinda Brand: "Per come è andata ieri, sono soddisfatta del 2° posto"

CICLOCROSS - Nel Superprestige di sabato era finita giù dal podio, in Coppa del Mondo - invece - Lucinda Brand ha completato una prestazione sicuramente migliore, aggiudicandosi il 2° posto. Difficile, quasi impossibile, battere in questo periodo la Betsema ma sono punti da mettere in conto per la Coppa.

00:00:32, un' ora fa