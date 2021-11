Wout van Aert e Mathieu van der Poel. Ci mettiamo dentro anche Tom Pidcock, sul podio ai Mondiali 2019, ma soprattutto vera rivelazione del 2021 con la vittoria La stagione di ciclocross è già entrata nel vivo con le prime tappe della Coppa del Mondo e col week end imminente degli Europei. Ma mancano ancora i big di questo sport, i due fenomeni. Ci mettiamo dentro anche, sul podio ai Mondiali 2019, ma soprattutto vera rivelazione del 2021 con la vittoria della Freccia del Brabante (su strada) e dell'oro olimpico in Mountain Bike. Quando torneranno a fare cross i tre? Abbiamo provato a ricostruire i loro ultimi spostamenti per capire quando Pidcock, van der Poel e van Aert cominceranno la nuova stagione.

Pidcock (4-5 dicembre)

Confronto agli altri due, il britannico ha chiuso prima la stagione (di una settimana). Niente Roubaix e vacanze dopo il Mondiale delle Fiandre. Sarà anche il primo a ricominciare, visto che il britannico ha 'prenotato' per il primo week end di dicembre. Parola del suo preparatore atletico, che ha rivelato che Pidcock partirà dal Superprestige di Boom del 4 dicembre. Un modo per rompere il ghiaccio, visto che il giorno dopo ci sarà la tappa di Coppa del Mondo ad Anversa.

Van der Poel (11-12 dicembre)

mal di schiena che per fortuna è solo un ricordo passato. Lo hanno detto a più riprese i suoi tecnici nelle ultime ore. Quel problema, ingigantitosi dopo la caduta di Tokyo durante la prova di Mountain Bike, era causato da anni e anni di corsa, in discipline diverse, senza mai riposo. Ora, parrebbe, che van der Poel si sia messo tutto alle spalle e sia pronto per ripartire a caccia del quarto titolo iridato consecutivo. Partirà l'11 dicembre con l'Ethias Cross di Essen, preludio alla tappa di Coppa del Mondo di Val di Sole in programma il 12 dicembre. Tappa importantissima, perché sarà anche Test Event per convincere il CIO a introdurre il ciclocross tra le discipline da svolgersi durante le Olimpiadi invernali. A Val di Sole, infatti, L'olandese, campione del mondo in carica di cross , comincerà la settimana successiva. Si temeva, in realtà, una lunga pausa per VDP a causa delche per fortuna è solo un ricordo passato. Lo hanno detto a più riprese i suoi tecnici nelle ultime ore. Quel problema, ingigantitosi dopo la caduta di Tokyo durante la prova di Mountain Bike, era causato da anni e anni di corsa, in discipline diverse, senza mai riposo. Ora, parrebbe, che van der Poel si sia messo tutto alle spalle e sia pronto per ripartire a caccia del quarto. Partirà l'11 dicembre con l'Ethias Cross di, preludio alla tappa di Coppa del Mondo diin programma il 12 dicembre. Tappa importantissima, perché sarà ancheper convincere il CIO a introdurre il ciclocross tra le discipline da svolgersi durante le Olimpiadi invernali. A Val di Sole, infatti, si correrà sulla neve

Van Aert (12 dicembre)

Il belga sarà quello che inizierà la stagione più tardi degli altri. Ad oggi non ha ancora confermato la sua partecipazione per la tappa di Coppa del Mondo di Val di Sole. Calendario alla mano, dovrebbe essere il momento giusto per cominciare e per provare, eventualmente, anche a cominciare la rimonta su Iserbyt per vincere la seconda Coppa del Mondo consecutiva dopo quella conquistata nella passata stagione.

Test Event per convincere il CIO a introdurre il ciclocross tra le discipline da svolgersi durante le Olimpiadi invernali. E chi meglio di WVA e VDP per promuovere il ciclocross? Quel che è certo, è che van Aert vuole prendersela un po' più comoda perché - a quanto pare - punterà molto più alla strada che al cross nella stagione che verrà, tanto Gli organizzatori della prova di Val di Sole sono già all'opera per convincerlo ad esserci. Questa tappa, come detto, ha una duplice importanza essendo ancheper convincere il CIO a introdurre il ciclocross tra le discipline da svolgersi durante le Olimpiadi invernali. E chi meglio diper promuovere il ciclocross? Quel che è certo, è che van Aert vuole prendersela un po' più comoda perché - a quanto pare - punterà molto più alla strada che al cross nella stagione che verrà, tanto da poter dare addirittura forfait ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti.

