Ciclocross, Coppa del Mondo - Pidcock cade, a Namur festeggia Vanthourenhout: rivivi l'arrivo

CICLOCROSS - Seconda vittoria stagionale per Vanthourenhout che aveva sì collezionati tanti buoni piazzamenti in stagione (vedi il 2° posto di Val di Sole settimana scorsa), ma che non aveva vinto che la tappa di Meulebeke nell'Ethias Cross. Questa volta fa il colpaccio beffando Aerts e, soprattutto, Pidcock caduto in due occasioni.

