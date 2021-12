Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Pidcock: "È stata la mia prima volta, una bella giornata"

CICLOCROSS - Sembra strano, ma questa è stata solo la seconda vittoria da professionista nel mondo del ciclocross per Tom Pidcock. La sua prima volta in Coppa del Mondo, anzi, la primissima volta per un britannico in Coppa del Mondo.

00:01:23, 31 minuti fa