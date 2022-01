Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Pidcock finisce la benzina: il momento in cui viene ripreso da Iserbyt

CICLOCROSS - 8° giro e Pidcock è da solo in testa, sembra ormai fatta anche perché il corridore britannico sta facendo corsa a sé. Purtroppo per lui non è vero, perché da dietro rimonta prima Iserbyt, poi rientrano anche van der Haar e Vanthourenhout. Nel finale Iserbyt ne avrà di più e andrà a vincere con buona pace per Pidcock.

00:00:54, 42 minuti fa